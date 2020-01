Project xCloud er nesten dobbelt så populært i Sør-Korea som i USA og England

Det er fortsatt en stund til Project xCloud lanseres ordentlig, men inntil videre er tjenesten tilgjengelig i beta i blant annet England, USA og Sør-Korea, og i sistnevnte land ser det virkelig ut til å være populært, til tross for at størstedelen av Asia normalt domineres av Nintendo og PlayStation.

Men xCloud-tjenesten har virkelig truffet en nerve i lande, for som Microsoft avslører i en pressemelding (via WCCFTech), så utvider de nå tjenesten i landet etter at de fant ut at den er nesten dobbelt så populær som i USA og England.

Sør-Koreanske brukere har totalt brukt 1.75 ganger mer tid på xCloud enn de i USA og England, og dermed setter Microsoft inn nye ressurser for å øke momentumet, blant annet via sterke partnerskap med 5G-nettverksleverandører.

Tror du at xCloud kan bli en stor hit?