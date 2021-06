Project Zero: Maiden of Black Water kommer til PC og alle aktuelle konsoller i oktober

Er du klar for litt skrekk og gru i høstmørket? Project Zero: Maiden of Black Water står klar til å skremme med japanske myter og fuktige klær...

Nye trailere til Project Zero den 22 oktober 2015 klokken 11:45 NYHET. Skrevet av Tor Erik Dahl Det japanske skrekkspillet Project Zero: Maiden of Black Water slippes akkurat i tide for halloween, og det er Wii U-spillerne som kan kaste seg over det. Som nevnt i vår...

Project Zero sensureres i Europa den 21 oktober 2015 klokken 15:38 NYHET. Skrevet av Tor Erik Dahl Da Project Zero: Maiden of Black Water ble sluppet i Japan kunne man blant annet låse opp en rekke bikinier eller undertøy til bruk i spillet. Disse er fjernet fra den...