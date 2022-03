Prøv Call of Duty: Vanguard gratis i to uker

HQ

Det er ingen hemmelighet at Call of Duty: Vanguard har vært en stor skuffelse for Activision Blizzard hva salgstall angår. Faktisk har salget gått så dårlig at selskapet endelig ønsker å ta ett års pause fra gigantserien. Derfor har i alle fall undertegnede forventet dagens annonsering i lang tid.

Fra og med onsdag blir det nemlig mulig å laste ned og spille multiplayer-delen av Call of Duty: Vanguard gratis frem til den 13. april. I løpet av disse to ukene kan du kose seg med et stort utvalg av spillets mest populære kart og moduser. Nærmere bestemt får vi vite at i alle fall kartene Shipment, Das Haus, Hotel Royale, Dome og Radar kan testes ut i moduser som Domination, Control og Hardpoint. Som et ekstra trekkplaster venter det også kart og moduser fra ferske Season 2 siden turen går til Casablanca og Gondola, samt det store Alps for mer oppdragsbasert multiplayer.