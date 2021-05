Prøv Chivalry 2 gratis på PC, PlayStation og Xbox neste uke

Du ser på Annonser

Den lukkede betaen Chivalry 2 hadde i mars og april ble raskt en suksess, men det var selvsagt litt å pirke på. Heldigvis får vi en sjanse til å se hvilke forbedringer tilbakemeldingene har ført til.

Torn Banner Studios har nemlig gitt oss en ny video hvor de blant annet forteller at Chivalry 2 skal ha en åpen beta på alle plattformer fra klokken 17 den 27. mai til klokken 17 den 1. juni. Om alt går som planlagt skal vi få laste ned betaen 24 timer før.

Som sagt vil ikke denne betaen være den samme som forrige gang. I tillegg til en rekke mekaniske forbedringer venter det også mer innhold. Den åpne betaen vil by på følgende:

The Slaughter of Coxwell: Er et nytt Team Objective-kart hvor vi skal brenne ned landsbyen før vi bryter oss gjennom fortets murer for å stjele gullet der inne.

The Battle of Darkforest: Enda et nytt Team Objective-kart. Her skal vi ødelegge en barrikade, lede en konvoi fram til tårnet hvor hertugen av Fogbern Keep skjuler seg og drepe han.

The Siege of Rudhelm: Team Objective-kartet fra den lukkede betaen.

The Battle of Wardenglade: Team Deathmatch (nå også Free-for-all)-kartet fra den lukkede betaen.

Tournament Grounds: Team Deathmatch (nå også Free-for-all)-kartet fra den lukkede betaen.

Hva nye mekanikker angår skal vi også få tilpasse hvordan figuren vår ser ut, ha kamper med 40 eller 64 spillere, kunne danne grupper med spillere fra samme plattform selv om det er cross-play og PC-spillere kan prøve Duel-serverne hvor man spiller 1-mot-1. Du kan se litt av alt dette og andre forbedringer fra originalen i videoen under.