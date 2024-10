Prøv før du kjøper med SmartBuyGlasses' virtuelle prøveverktøy

HQ

En av de største fallgruvene ved netthandel er at det kan være vanskelig å vite hvordan et produkt kommer til å se ut og om det passer deg før det kommer frem. Dette er en særlig utfordring for de som utforsker netthandel av klær og tilbehør, noe folkene hos SmartBuyGlasses ønsker å gjøre mindre problematisk.

De tilbyr nemlig et digitalt verktøy som heter Virtual Try-On, en funksjon som vår egen Magnus nylig har satt på prøve i en episode på Quick Look der han har brukt verktøyet før han designet og bestilte et par briller.

Se videoen nedenfor for å se verktøyet i aksjon og for å sjekke ut de utrolig flotte brillene som Magnus fikk tak i.