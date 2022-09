Prøv Wo Long: Fallen Dynasty gratis på PS5 og Xbox Series

HQ

En av grunnene til at Nioh og Nioh 2 var såpass underholdende fra første stund var at Team Ninja slapp en rekke demoer av dem før lansering og ba om spillernes tilbakemeldinger. Nå er det tid for utviklernes neste spill.

Som lovet har Wo Long: Fallen Dynasty nå fått en demo på PlayStation 5 og Xbox Series. Denne blir tilgjengelig frem til klokken 9 den 26. september. Etter å ha spilt gjennom denne en gang eller to håper Team Ninja at du tar deg tid til å svare på spørreundersøkelsen slik at de kan gjøre spillet enda bedre før lanseringen i starten av neste år. Om du trenger en ekstra grunn til å sjekke ut demoen er det greit å nevne at man også belønnes med en spesiell hjelm i det ferdige spillet som takk for hjelpen.