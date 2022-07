PS Plus frister med Tony Hawk's Pro Skater, Yakuza: Like a Dragon og Little Nightmares i august

HQ

Mange har fryktet at de "gratis" PlayStation Plus-spillene vil bli dårligere i samme stil som Xbox Games with Gold nå som vi har fått PlayStation Plus Extra og PlayStation Plus Premium. August får det til å virke som om det ikke blir tilfellet med det første.

For det er Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, Yakuza: Like a Dragon og Little Nightmares som blir PlayStation Plus Essential-spill fra og med den 2. august. Før den tid kan du fortsatt skaffe deg Crash Bandicoot 4: It's About Time, The Dark Pictures: Man of Medan og Arcadegeddon uten å betale en ekstra krone.