PS Plus-spill for november avslørt med en overraskende dag én-utgivelse

Sony har kunngjort hvilke spill som kommer til PlayStation Plus i november.

Spillene som blir en del av PS Plus Essential den 5. november er Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged, Ghostwire: Tokyo og Death Note Killer Within. Det første er oppfølgeren til den overraskende populære arkade-racing-serien, med over 130 reproduksjoner av Hot Wheels Originals, Hot Wheels Monster Trucks, motorsykler og ATV-er.

Det andre er Tango Gameworks overnaturlige actioneventyrspill (kun for PS5-brukere), der du må kjempe mot alle typer spøkelsesaktige vesener.

Death Note Killer Within, nok en PS Plus dag én-utgivelse

Og hva med den tredje? Det har nettopp blitt kunngjort, og det er en ny dag-en-utgivelse: samme dag som utgivelser på PC er tilgjengelig gratis for PS Plus-abonnenter.

Basert på den berømte mangaen, er det et sosialt deduksjonsspill for opptil 10 spillere, delt inn i to lag med forskjellige mål, med oppgaven å finne ut hverandres identiteter og enten eliminere L som truer Kiras makt eller gripe Death Note.

Denne flerspillertittelen, i likhet med Among Us, kan bare spilles online (ingen offline-modus), og stemmechat anbefales for å kunne finne ut hvem som er hvem. Det vil også bli utgitt på PC samme dag (5. november).