PS4 passerer 106 millioner solgte - PlayStation VR 5 millioner

I forrige sommer kunne Sony avsløre at det hadde blitt solgt over 100 millioner PlayStation 4-konsoller, og salget stoppet selvsagt ikke opp i julen heller.

Sony benyttet i kjent stil anledningen under nattens CES-konferanse til å skryte av PlayStation-avdelingens suksess. Der kunne de blant annet annonsere at det nå har blitt solgt over 106 millioner PlayStation 4 til sammen. Gledelig nok har PlayStation VR solgt relativt godt også, for det har blitt solgt over 800.000 eksemplarer de siste ni månedene. Dermed finnes det nå over 5 millioner PSVR-enheter på markedet.

Samtidig vet vi at det nå er 38,8 millioner PlayStation Plus-medlemmer, 103 millioner eiere som er aktive hver måned og 1.15 milliarder solgte PS4-spill. Sistnevnte betyr at hver PlayStation 4-eier i gjennomsnitt har kjøpt over ti spill. Hvor mange spill har du i samlingen?