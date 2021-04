PS4-bruker beviser at konsollen blir nærmest ubrukelig om CMOS-batteriet dør

Du ser på Annonser

Twitter-brukeren Does It Play rapporterte for en liten stund siden en merkelig detalj med samtlige PlayStation 4-konsoller. Det virker nemlig som at verken fysiske eller digitale spill kan brukes om det interne CMOS-batteriet dør eller skades. Det betyr reelle problemer når/om PlayStation 4-serverne stenges ettersom alle dine spill til konsollen da blir ubrukelige på den.

Nylig ble dette fulgt opp av en annen Twitter-bruker kalt Forest, som bestemte seg for å fjerne CMOS-batteriet (og dermed simulere et dødt eller ødelagt batteri) på en nyinnkjøpt PlayStation 4 Slim. Og trist nok viser det seg at Does It Play hadde rett, da man bare får en feilmelding når man forsøker å starte et spill.

Heldigvis er ikke batteriene i ferd med å dø - enda - men skulle du være så uheldig, kan det erstattes, og så lenge du kobler deg opp til Sonys servere igjen bør ting gå helt knirkefritt. Men serverne kommer nok ikke til å holdes i gang for alltid, så det kommer en dag hvor man ikke lenger kan bruke sin PlayStation 4 til å spille spillene man selv har kjøpt. Forhåpentligvis kan dette fikses med en oppdatering når dette blir et reelt problem...