PS5-diskdrev stiger til Amazon-bestselgerlisten etter PS5 Pro-kunngjøringen

Tidligere denne uken så vi avsløringen av PS5 Pro. Vi visste konsollen skulle komme en god stund, men da den endelig kom for å vise den frem, var det mildt sagt blandede reaksjoner. 699 dollar, ingen vertikal stativ og uten diskdrev.

Likevel ser det ut til at mange forbereder seg på at konsollen skal komme ved å bestille diskdrev allerede. Som påpekt av Wario64 har PS5-diskdrevet nådd 8. plass på Amazons bestselgere og er utsolgt hos den amerikanske forhandleren Best Buy.

Kanskje er dette forberedelser som gjøres av de som trenger diskdrevet når PS5 Pro kommer, eller det kan være selgere som gjør seg klare for tilstrømningen av folk som trenger diskdrevet senere i år. Uansett ser det ut til at folk planlegger fremover for lanseringen av PS5 Pro.