PS5 har blitt rabattert for første gang siden lanseringen

HQ

Siden den først ble utgitt tilbake i 2020, har PS5 vært en ganske vanskelig konsoll å få tak i. Med mindre du var villig til å håndtere scalpers og deres økte priser, måtte du håpe at du klarte å sikre deg en de gangene de var tilbake på lager.

Dette har endret seg nå, og naturen har tilsynelatende helbredet med PS5-er som finnes i butikker som bare sitter der uten å bli plukket fra hyllene nesten umiddelbart. Vi har nå til og med vår første rabatt på konsollen, som tar prisen ned med 9%.

Avtalen, som du finner her, gjelder bare PS5-pakken som følger med God of War: Ragnarök. Den inkluderer konsollversjonen med optisk drev og spillet for $509.99. Dessverre ser det ut til at denne avtalen bare er tilgjengelig i USA akkurat nå, men det indikerer at vi kan få lignende rabatter i fremtiden.