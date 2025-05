PS5 har solgt 77,8 millioner enheter på verdensbasis

HQ

PS5 fortsetter sine forsøk på å ta igjen den enormt populære PlayStation 4, og har nådd enda en imponerende salgsmilepæl. I henhold til de siste økonomiske tallene fra Sony solgte PlayStation 5 2,8 millioner enheter bare i siste kvartal av dette regnskapsåret.

Det gir 18,5 millioner enheter for regnskapsåret som helhet, noe som er en nedgang fra 20,8 millioner i regnskapsåret 23, men ikke for mye. Når det gjelder salg av programvare, er det kanskje litt dårlige nyheter for fans av fysisk spillsalg, ettersom digital programvare utgjorde 76% av det totale salget fra forrige regnskapsår, noe som viser at folk er mer enn villige til å akseptere den nedlastbare fremtiden.

I året som kommer forventer Sony en liten nedgang i maskinvaresalget. Folk har tross alt kjøpt mange PS5-er nå. Men de forventer at folk vil kjøpe flere førstepartsspill. Med titler som Ghost of Yotei og Death Stranding 2: On the Beach, ser det ut til at prognosen sannsynligvis vil gå i oppfyllelse.