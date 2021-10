PS5- og Xbox Series-utgavene av Cyberpunk 2077 venter til 2022

HQ

Først var planen at Cyberpunk 2077 også skulle komme til PlayStation 5 og Xbox Series "kort tid" etter lanseringen forrige desember. Deretter ble planene endret til å bare være "andre halvdel av 2022", men som kjent går veldig få ting CD Projekt Red sin vei i disse dager.

Selskapet avslører nå at PlayStation 5- og Xbox Series-utgavene av Cyberpunk 2077 har blitt utsatt til første kvartal av 2022, altså en gang mellom januar og 1. april. Forhåpentligvis holder de faktisk ord denne gangen, for det må være lov å si at spillet forsvant langt raskere fra radaren til de fleste enn de mange håpet og trodde.