PS5-strømming i skyen er nå tilgjengelig i Japan, og kommer til Europa neste uke

PlayStation Plus Premium gir abonnenter muligheten til å droppe tunge nedlastinger med et skybasert strømmealternativ. Tidligere har dette ikke vært tilgjengelig for PS5-spill, men i Japan har brukere allerede tilgang til titler som Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank: Rift Apart m.fl. i 4K og 60 bilder per sekund.

I et nytt blogginnlegg forteller Sony at de også snart vil lansere denne funksjonen i Nord-Amerika og Europa. Europa får PS5-strømming i skyen den 23. oktober, mens Nord-Amerika får det en uke senere, den 30. oktober.

Disse datoene er bare mål, som Sony selv sier, men hvis funksjonen blir en suksess i Japan, ser vi ingen grunn til at den ikke skulle komme til våre konsoller snart. Du trenger en anstendig internetthastighet for å få spillene til å kjøre i 4K, men bortsett fra det er alt i orden så lenge du har en PS5 og et PS Plus Premium-abonnement.