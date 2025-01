PS5 vil leve like lenge som PS4

HQ

I et nylig intervju med Famitsu la Hideaki Nishino, administrerende direktør i Sony Interactive Entertainment, ut sine tanker om fremtiden til PlayStation. Han bekreftet at PS5 sannsynligvis vil følge samme levetid som PS4, og holde seg i årevis - selv når neste generasjons PS6 gjør sin debut. Mens spillverdenen surrer om den kommende konsollen, gjorde Nishino det klart at PS5 vil fortsette å motta nye spill og oppdateringer i overskuelig fremtid. Det er rett og slett massevis av liv igjen i det nåværende systemet.

Nishino understreket at selv om ny maskinvare til slutt vil komme på markedet, handler det om timing og teknologiske fremskritt. Som han påpekte, går PS4-spillene fortsatt sterkt i dag, og det samme vil sannsynligvis skje med PS5. Med andre ord, selv etter at PS6 kommer - muligens så tidlig som i 2027 eller 2028 - vil PS5 fortsette å være en stor aktør på spillscenen. Det ser ut til at Sony ikke har noe hastverk med å fase ut sin nåværende konsoll.

Nå som PS5 Pro er ute og PS6-ryktene florerer, hvor lenge tror du PS5 vil fortsette å holde stand?