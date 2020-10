PS5-spillet Destruction Allstars utsettes - Blir PS Plus-spill i februar

Du ser på Annonser

Med spill som Spider-Man: Miles Morales, Demon's Souls og Cyberpunk 2077 ute samme dag er det ikke rart om du glemmer å nevne Destruction Allstars når det er snakk om lanseringsspill til PlayStation 5 og spill som generelt lanseres den 19. november. Derfor vil jeg si at dagens kunngjøring var smart, og ikke minst veldig interessant for oss.

Lucid Games kan nemlig fortelle at Destruction Allstars utsettes fra den 19. november til en gang i februar, og det som gjør dette ekstra spesielt er at det da blir et PlayStation Plus-spill alle medlemmer får "gratis" både den måneden og mars. Dermed er det også en gang for alle bekreftet at PlayStation 5-spill i det minste blir en del av PS Plus-samlingen ganske tidlig.