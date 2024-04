PSA: BAFTA Games Awards går av stabelen i kveld, her er hvordan/når du kan se den

HQ

The Game Awards er kanskje den seremonien som feirer spill med flest øyne på seg, men på den andre siden av dammen er BAFTA-prisene sannsynligvis den største og mest prestisjefylte prisutdelingen for videospill. For oss briter er det verdt å vente til neste år for å se hvem som ender opp med å ta hjem en av disse merkelige ansiktsmaskeprisene.

Mange talenter fra hele spillbransjen er ventet å dukke opp i kveld, og showet starter kl. 19:00 BST/20:00 CEST, og strømmes direkte fra YouTube og Twitch. Hvis du også vil få med deg all glitteret og glamouren på den røde løperen, starter den kl. 17:00 BST/18:00 CEST.

Når det gjelder hva vi kan forvente oss på messen, ser det ut til å bli nok en stor kveld for Larian Studios og Baldur's Gate III. Spider-Man 2, Alan Wake 2 og The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom er også med i kampen om flere priser, noe som gjør at de ledende spillene blir fylt ut med kjente navn fra andre prisutdelinger.

Dette markerer også den 20. BAFTA Games-seremonien, som startet i 2003 og var et stort skritt fremover for å anerkjenne spill som en kunstform på linje med film, musikk og annet.

Kommer du til å se BAFTA-utdelingen i kveld?