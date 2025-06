PSG slår Atlético 4-0 i den intense varmen i klubb-VM

HQ

Den andre dagen av klubb-VM inneholdt den første kampen på "Champions League-nivå", mellom to europeiske giganter som Paris Saint-Germain og Atlético de Madrid, selv om resultatet igjen var veldig ubalansert da Atlético ikke klarte å klø de siste europacupmestrene, som endte 4-0.

Fabián Ruiz, Vitinha, Mayulu og Kang-In Lee scoret alle PSGs fire mål, mens Atléticos Julián Álvarez scoret et mål som ble annullert av VAR, med dommer Istvan Kovacs som annonserte det høyt, en ny regel som FIFA vil bruke hele turneringen for å forbedre gjennomsiktigheten i dommeravgjørelser. Atleti-fansen var imidlertid ikke fornøyd med dommeren, den samme dommeren som i Champions League-finalen som endte 5-0 til PSG, ettersom de fleste avgjørelsene påvirket dem, inkludert et kontroversielt andre gule kort til Lenglet.

Til tross for at det så halvtomt ut ved den forsinkede starten, kom det til slutt over 80 000 tilskuere til kampen. Begge lagene klaget imidlertid på forholdene under kampen, som ble spilt kl. 15:00 lokal tid i en intens varme, slik at europeiske fans kunne følge med (det var kl. 21:00 CEST). Det er tillatt med to avkjølingspauser i hver omgang, men siden over halvparten av kampene spilles før kl. 17 lokal tid i USA, er spillere og ledere bekymret for spillernes helse.