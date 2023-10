PSP har fått en uoffisiell begravelse av den tidligere PlayStation-sjefen.

HQ

PSP ble kanskje aldri en like stor suksess som Nintendo DS, men det var en ganske fin håndholdt enhet. Jeg husker min med glede, og det gjør mange andre gamere som var med på samme tid også.

Nå har den tidligere PlayStation-sjefen Shawn Layden endelig lagt konsollen i graven, 9 år etter at den ble ferdigprodusert. I et kort innlegg på Twitter/X viste Layden frem en PSP med påskriften "In memory of PSP last production".

Det totale antallet produserte enheter var også inngravert. Det ble solgt over 82,5 millioner PSP-er i løpet av levetiden, noe som ikke er noe å trekke på skuldrene av. Det ser ikke ut til at vi får se noen etterfølger til PSP eller PSVita, men det tar ikke noe bort fra klassikerne vi så på det håndholdte systemet.

Hva er ditt favorittspill til PSP?