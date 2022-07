Forrige onsdag fortalte Sony hvilke spill som blir en del av PlayStation Plus Extra og PlayStation Plus Premium denne måneden, og mange Premium-medlemmer ble skuffet over at de bare får to nye tilskudd. Gledelig nok viser det seg at vi får tre.

Ut av intet har Sony altså annonsert at Echoshift også blir en del av PlayStation Plus Premium i dag, så da får vi litt hjernetrim i tillegg.