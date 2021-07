PSVR-eksklusive Fracked kommer i august

I sportssjangeren skiskyting skal man både stå på ski og skyte på mål - dog ikke helt samtidig. Utvikleren nDreams virker å ha lånt litt inspirasjon herfra og ellers krydret det hele med en god del James Bond og overnaturlige hendelser i deres kommende spill Fracked, som er eksklusivt til PSVR.

Spillet har nettopp fått en demo, og ut i fra beskrivelsen på PlayStation Blog høres det ut som litt av et actionbrak:

"An explosive mix of on-foot, climbing, and skiing gameplay all housed within the opening part of the game! Speed down snow-covered mountain caps, head into gun-fights, and take on relentless interdimensional foes."

Fracked inneholder fire bevegelser: skyting, skiløp, muligheten for å klatre og et coversystem. I forbindelse med utgivelsen av demoen meddeler nDreams at det fulle spillet kommer den 20. august. Forhåndsbestiller du Deluxe Edition får du tre dagers tidligere adgang.