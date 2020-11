PlayStation 5 støtter PSVR hvis du bestiller et gratis adapter (som du kan gjøre her) som lar deg bruke headsettet ditt på den nye konsollen. Mange av de...

Personlig liker jeg Blood & Truth ganske godt, men skytespill i virtual reality er ikke for alle. Derfor er det hyggelig å se at Sony endelig vil la oss prøve spillet...

En rekke sensurorganer har nylig satt sin dom over London Studio sitt Blood & Truth, så det var tydelig at spillet endelig nærmet seg lansering. Takket være en ny trailer...

Blood & Truth bygger videre på The London Heist i PS VR

den 31 oktober 2017 klokken 02:51 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Et av de bestselgende spillene som har kommet til PlayStation VR er PlayStation VR Worlds, og et av de mest populære spillene i den "pakken" er The London Heist. Her tar...