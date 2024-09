Psylocke er den neste helten som blir lagt til Marvel Rivals' liste

HQ

Marvel Rivals har allerede en fullspekket rollebesetning av spillbare helter som skal være tilgjengelige for å sjekke ut og mestre når helteskytespillet debuterer i desember. Den allerede annonserte samlingen vil imidlertid ikke være alt som er tilgjengelig, da det nå har blitt avslørt at Psylocke blir med i rollebesetningen.

Den psioniske energiheltinnen kommer til spillet og er tilgjengelig for å spille ved lanseringen 6. desember. Vi blir fortalt (og kort vist) at hun vil bruke sine Sai-krefter til å manifestere og forbedre en rekke våpen, det være seg armbrøst eller shuriken eller hennes sylskarpe sverd, alt på toppen av å bruke blinkende og smidige bevegelsesevner for å raskt navigere og krysse hvert kart.

Når det gjelder hvem Psylocke er, har Marvel Rivals gitt en kort forklaring av karakteren og sagt: "Hun ble revet fra sin virkelighet av Timestream Entanglement. Nå er den formidable føydalkrigeren Psylocke klar til å slå til på Marvel Rivals!"

Se traileren for Psylocke nedenfor.