PUBG: Battlegrounds blir bedre på PS5 og Xbox Series i dag

HQ

I dag, den 12. juli, får PUBG: Battlegrounds endelig patch 18.2 som bringer en rekke forbedringer og endringer i spillet. Oppdateringen er så massiv at den offisielle patch-listen hevder at det tar 26 minutter å lese gjennom alt.

Det kanskje mest interessante for konsollspillere er nok at dette endelig gjør tittelen tilpasset PlayStation 5 og Xbox Series ved å dra nytte av den ekstra kraften disse konsollene tilbyr. Selv om resultatet tilsynelatende er ganske imponerende, ser det ut til at Xbox Series X-versjonen har trukket det lengste strået med 4K-oppløsning, sammenliknet med 1440p for PlaySttaion 5 og 1080p for Xbox Series S:

Xbox Series X

60 FPS

4K

FXAA ↔ TAA

Xbox Series S

60 FPS

1080p

FXAA

Playstation 5

60 FPS

1440p

FXAA ↔ TAA