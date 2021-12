PUBG: Battlegrounds blir gratis fra og med januar den 10 desember 2021 klokken 10:53 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Med ekstremt sterk konkurranse fra blant annet Apex Legends og Call of Duty: Warzone har mange lurt på hva det som tidligere het PlayerUnknown's Battleground skulle gjøre...

PlayerUnknown forlater PUBG Corp. og Krafton den 1 september 2021 klokken 06:04 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Allerede i 2019 fortalte Brendan "PlayerUnknown" Greene, skaperen av PlayerUnknown's Battlegrounds, at han startet et eget studio i Amsterdam for å lage mindre spill. Det...

PUBG blir TV-serie den 20 juli 2021 klokken 17:17 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Sonic the Hedgehog, Detective Pikachu, Monster Hunter, Resident Evil: Infinite Darkness, Dragon's Dogma og fler har vist at spill virkelig har begynt å innta film- og...

Na'Vi avslører helt nytt PUBG-lag den 20 april 2021 klokken 09 ESPORTSTEKST. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette Esportorganisasjonen Natus Vincere har avslørt via deres hjemmeside at de nå har stiftet et helt nytt lagt, som skal konkurrere på deres vegne i PlayerUnknown's...