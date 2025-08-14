PUBG: Battlegrounds dropper støtte for PS4 og Xbox One
Konsollversjonen vil snart bare være en opplevelse for den nåværende generasjonen.
Til tross for det fortsatt enorme antallet spillere som ofte bruker en PlayStation 4 og en Xbox One, ser vi nå, snart fem år inn i den nåværende generasjonen av maskinvare, at flere og flere utviklere og utgivere beveger seg bort fra forrige generasjons konsoller. Dette er delvis for å kunne skreddersy spill og forbedre dem i den grad den nyere maskinvaren tillater det, og se dem blomstre på mer moderne systemer. Den siste i rekken er Krafton og PUBG: Battlegrounds Team, som har avslørt at Battle Royale går bort fra PS4- og Xbox One-støtte.
I et blogginnlegg avsløres det at den 13. november vil PUBG på konsoll ikke lenger støttes på PS4 og Xbox One, og at det i stedet bare vil være tilgjengelig på PS5 og Xbox Series X / S. Årsaken er forklart som sådan :
"Dette skiftet er et nødvendig skritt mot å tilpasse PUBG Console med nåværende generasjons konsoller. For å gi spillerne våre et mer stabilt spillmiljø på konsoll og sikre en jevnere, mer sømløs opplevelse med fremtidige oppdateringer, har vi bestemt oss for å gå over til nåværende generasjons konsoller. Etter denne overgangen vil konsollspillere oppleve forbedret grafikk og mer stabile bildefrekvenser. I tillegg forventer vi å redusere pågående krasjproblemer gjennom minnerelaterte optimaliseringer."
I motsetning til noen spill som stadig solnedgangsfunksjoner, vil PUBG rett og slett ikke kunne lastes ned eller spilles på PS4 / Xbox One fra 13. november, noe som betyr at hvis du er en konsoll PUBG-spiller, har du rundt tre måneder på deg til å gå over til den nyeste gruppen konsoller for å fortsette å jakte på Chicken Dinners.
Etter overgangen kan vi forvente at PS5- og Xbox Series X / S-utgavene vil ha oppdaterte spesifikasjoner som påvirker oppløsning og bildefrekvens. Snart kan vi forvente at spillet vil fungere som følgende på dagens generasjonssystemer.
Xbox Series S:
- Oppløsning - 1080p/1440p
- FPS - 60 bilder per sekund/30 bilder per sekund
Xbox Series X:
- Oppløsning - 2160p
- FPS - 60 bilder per sekund
PS5:
- Oppløsning - 1440p
- FPS - 60 bilder per sekund
PS5 Pro:
- Oppløsning - 2160p
- FPS - 60 bilder per sekund
Det skal sies at Xbox Series X og PS5 Pro (men ikke PS5) også vil støtte dynamisk 4K-oppløsning.
Utvikleren signerer med: "Som nevnt tidligere, er denne overgangen til nåværende generasjons konsoller ikke bare rettet mot å gi et mer stabilt miljø, men også for å forberede seg på større oppdateringer i fremtiden. Det markerer et viktig skritt fremover for den langsiktige veksten til PUBG Console, og vil gjøre det mulig for oss å reagere raskere på de skiftende behovene i konsolløkosystemet."