PUBG: Battlegrounds dropper støtte for PS4 og Xbox One

Til tross for det fortsatt enorme antallet spillere som ofte bruker en PlayStation 4 og en Xbox One, ser vi nå, snart fem år inn i den nåværende generasjonen av maskinvare, at flere og flere utviklere og utgivere beveger seg bort fra forrige generasjons konsoller. Dette er delvis for å kunne skreddersy spill og forbedre dem i den grad den nyere maskinvaren tillater det, og se dem blomstre på mer moderne systemer. Den siste i rekken er Krafton og PUBG: Battlegrounds Team, som har avslørt at Battle Royale går bort fra PS4- og Xbox One-støtte.

I et blogginnlegg avsløres det at den 13. november vil PUBG på konsoll ikke lenger støttes på PS4 og Xbox One, og at det i stedet bare vil være tilgjengelig på PS5 og Xbox Series X / S. Årsaken er forklart som sådan :

"Dette skiftet er et nødvendig skritt mot å tilpasse PUBG Console med nåværende generasjons konsoller. For å gi spillerne våre et mer stabilt spillmiljø på konsoll og sikre en jevnere, mer sømløs opplevelse med fremtidige oppdateringer, har vi bestemt oss for å gå over til nåværende generasjons konsoller. Etter denne overgangen vil konsollspillere oppleve forbedret grafikk og mer stabile bildefrekvenser. I tillegg forventer vi å redusere pågående krasjproblemer gjennom minnerelaterte optimaliseringer."

I motsetning til noen spill som stadig solnedgangsfunksjoner, vil PUBG rett og slett ikke kunne lastes ned eller spilles på PS4 / Xbox One fra 13. november, noe som betyr at hvis du er en konsoll PUBG-spiller, har du rundt tre måneder på deg til å gå over til den nyeste gruppen konsoller for å fortsette å jakte på Chicken Dinners.

Etter overgangen kan vi forvente at PS5- og Xbox Series X / S-utgavene vil ha oppdaterte spesifikasjoner som påvirker oppløsning og bildefrekvens. Snart kan vi forvente at spillet vil fungere som følgende på dagens generasjonssystemer.

Xbox Series S:



Oppløsning - 1080p/1440p



FPS - 60 bilder per sekund/30 bilder per sekund



Xbox Series X:



Oppløsning - 2160p



FPS - 60 bilder per sekund



PS5:



Oppløsning - 1440p



FPS - 60 bilder per sekund



PS5 Pro:



Oppløsning - 2160p



FPS - 60 bilder per sekund



Det skal sies at Xbox Series X og PS5 Pro (men ikke PS5) også vil støtte dynamisk 4K-oppløsning.

Utvikleren signerer med: "Som nevnt tidligere, er denne overgangen til nåværende generasjons konsoller ikke bare rettet mot å gi et mer stabilt miljø, men også for å forberede seg på større oppdateringer i fremtiden. Det markerer et viktig skritt fremover for den langsiktige veksten til PUBG Console, og vil gjøre det mulig for oss å reagere raskere på de skiftende behovene i konsolløkosystemet."