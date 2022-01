PUBG: Battlegrounds-skaperne saksøker Apple og Google for kopier

HQ

Det som da het PlayerUnknown's Battlegrounds var ikke det første battle royale-spillet, men på grunn av nyvinningene og den ekstreme populariteten ble (og til dels blir) lignende spill kalt PUBG-kopier. I starten sa sjefsutvikleren Brendan Greene at dette bare var moro, men nå som han har trukket seg tilbake blir det andre boller.

Rettsdokumenter avslører at PUBG: Battlegrounds-studioet Krafton saksøker Apple, Google og mobilutvikleren Garena siden sistnevnte prøvde å omgå et nytt søksmål ved å slippe PUBG-klonen Free Fire Max på Android og iOS i fjor. Jeg skriver et nytt søksmål siden PUBG Corp. også gikk rettens vei da Garena prøvde noe lignende med originale Free Fire: Battlegrounds i 2017.

Nå er dette langt fra første gang Krafton saksøker et annet spill for likheter med PUBG, men denne gangen kan jeg faktisk forstå det når begge to starter rundene med å hoppe ut av fly, har panner som både kan brukes som våpen og beskyttelse, bruker veldig like våpen, skuddsikre vester og klær, samt har en generell lik presentasjon.

Grunnen til at Apple og Google også saksøkes er at disse to burde stoppet salg av spill som åpenbart er kloner og siden sistnevnte eier Youtube som ikke har trukket videoer av Free Fire selv etter varslinger fra Krafton.

Hvor likt er for likt i din bok?