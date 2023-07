PUBG: BattlegroundsSurvivor Summerfests første "megasamarbeid" ser ut til å bli Street Fighter.

HQ

For noen dager siden ble det kunngjort at PUBG: Battlegrounds ville få en stor samling sommerarrangementer, kjent som Survivor Summerfest. Denne samlingen starter denne uken med PUBG Arcade mellom 12. juli og 2. august, men vil bli forsterket underveis med et par "mega collab"-oppdateringer, pluss en kartoppdatering. Vel, det ser ut til at det første megasamarbeidet har blitt kåret, og det ser ut til å bringe en elsket kampspillfranchise til Battle Royale.

Det første samarbeidet, som kommer 26. juli, vil tilsynelatende legge til Street Fighter -relaterte godbiter, og ut fra teaserbildet å dømme kan vi forvente at Chun-Li, Ryu, Ken og Cammy vil være involvert, og noen av dem ser til og med ut til å få alternative versjoner, som vist med de to Chun-Liene.

Det er ikke sagt noe om hva samarbeidet faktisk vil innebære ennå, men siden det snart er klart, kan vi forvente mer informasjon i løpet av de kommende dagene og ukene.

Det er heller ikke avslørt hva vi kan forvente oss av Mega Collab 2 ennå, men det blir utvilsomt noe spennende som følger opp Street Fighter -samarbeidet.