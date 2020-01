PUBG bytter ut snø med ørken i nytt kart og får ny mekanikk

PlayerUnknown's Battlegrounds' sjette sesong har endelig blitt tilgjengelig på testserverne, noe som betyr at flere av de siste dagenes rykter og hint har blitt bekreftet.

Blant annet stemmer det at Vikendi nå har blitt fjernet fra spillet, men den gode nyheten er at det har blitt erstattet av det nye Karakin-kartet. Her går turen til en ganske tørr øy på 4 kvadratkilometer hvor utviklerne lover at alt fra åpne landskaper til småbyer og bunkere vil gjøre det intense kartet moro for alle. Dette er uansett ikke det mest nevneverdige med kartet.

Dagens oppdatering introduserer også noe kalt Black Zone. Dette er grunnen til snakket om ødeleggbare omgivelser. Med jevne mellomrom vil nemlig små deler av kartet markeres med lilla, og hører du en sirene bør du komme deg ut av den så raskt som mulig. Denne sirenen er nemlig tegn på at bombefly straks vil fly over området, og disse bombene vil kunne jevne både bygninger og andre ting med jorden, noe som betyr at kartet stadig vil forandre seg i løpet av kampene. En av grunnene til at utviklerne prøver ut dette er et ønske om å tvinge oss til å være i bevegelse og ikke for de samme taktikkene hele tiden.

Tankegangen reflekteres også i det nye våpenet som er tilgjengelig på Karakin; Sticky Bomb. Ved å feste disse på bygninger vil du kunne sprenge opp åpninger, så du trenger ikke nødvendigvis lete etter vinduer eller stikke av om noen har skjult seg i et rom hvor de ellers ville hatt overtaket. Kartet skal visstnok også ha noen hemmeligheter man bare kan finne ved å bruke disse bombene, så ikke bli overrasket om du ser noen plassere dem på merkelige steder disse første dagene.

På toppen av det hele er det nå mulig å skyte gjennom enkelte vegger. Alle disse tre tingene får det jo til å høres ut som en ganske annerledes opplevelse i forhold til det vi er vant til eller hva?

De andre kartene får også nye ting. Blant annet venter det motor glidere med plass til to personer på Erangel og Miramar, så det lønner seg å se opp til oftere.

Du kan lese om alt oppdateringen kommer med her, samt se utviklerne fortelle om det selv i den andre videoen under. Den første er en gameplaytrailer som gir meg lyst til å hoppe inn i Karakin for å se om PUBG kan være av interesse igjen.

Sesongen starter forøvrig offisielt den 22. januar på PC og den 30. januar på konsollene.

