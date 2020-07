PUBG har passert 70 millioner solgte eksemplarer

Du ser på Annonser

I noen måneder var det bare PlayerUnknown's Battlegrounds spillverden snakket om, men etter hvert som Fortnite har fått mer av oppmerksomheten har spillet som virkelig vekket Battle Royale-sjangeren til live havnet litt i skyggen hos mange. Det betyr ikke at spillet er dødt av den grunn.

For mens folk venter på at Season 8 starter i PUBG kan utviklerne fortelle at spillet nå har solgt over 70 millioner eksemplarer. Nå skal det sies at de ikke sier noe om dette inkluderer Xbox Game Pass eller ikke, men det må uansett kunne sies å være meget imponerende.