PUBG-skaperen kunngjør planer for tre kommende spill, og starter med Prologue: Go Wayback!

Vi er ikke helt klar over det ennå, men PUBGs fremtid ligger utenfor grensene for flerspiller. Under dagens PC Gaming Show webcast kunngjorde PUBG-skaperen Brendan Greene planer for ikke bare ett, men tre fremtidige spill som skal komme til hans førstepersons overlevelsesunivers.

Den langsiktige planen er ikke bare en forpliktelse til en ny modell, men også et stort skifte i måten han lager spillene sine på. I tillegg til denne historien i tre akter (som starter med Prologue: Go Wayback!, som allerede har en side på Steam, og som kulminerer i Project Artemis), har PUBG Corp også overraskende gitt ut på Valves plattform Preface: Undiscovered World, en teknisk demo for å vise bruken av Melba -motoren, selv om den er bygget på toppen av Unreal. Testing av dette verktøyet vil gjøre det mulig for dem å akselerere poleringen av teknologien som skal brukes i utviklingen av deres neste spill.

Dette er en tidlig strategi for en plan de håper å utvikle i løpet av de neste ti årene, så vi ser sannsynligvis de første stegene i en mulig revolusjon i måten spill lages på.

Du kan se Brendan Greens kunngjøring om fremtiden til PlayerUnknown's-serien nedenfor.