PUBG-selskapet kjøper Subnautica-skaperne

HQ

At større selskaper kjøper de som er mindre har selvsagt alltid vært et vanlig syn i spillindustrien, men etter et par år med rolige perioder har det sannelig tatt seg opp igjen den siste tiden. I kveld er det tid for enda et interessant oppkjøp.

Krafton, utgiverne av blant annet det som nå heter PUBG: Battlegrounds og det kommende The Callisto Protocol, avslører at de har kjøpt Subnautica-studioet Unknown Worlds Entertainment. Begge parter sier at dette ikke vil endre fremtidsplanene til utviklerstudioet med det første, så vi kan fortsatt se frem til at et nytt "sjanger-definerende" spill fra det slippes som early access en gang neste år.