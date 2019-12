Puma lanserer "Active Gaming Footwear"

Vi kan vel alle bli enige om at takket være blant annet mobilspill, e-sport og en litt bredere kulturell mottakelse, så står spillmediet sterkere enn noensinne før, og det betyr at flere firmaer i andre bransjer ønsker å utnytte hele "gamer"-identiteten med nye produkter.

Det finnes derfor skrivebord dedikert for gamere, gaming-klær og gaming-briller, men hva med gaming-fottøy? Ja, det er presis hva sneaker-giganten Puma har laget. Velkommen til "Active Gaming Footwear".

Disse har blitt avslørt via Pumas hjemmeside, og beskrives således:

"Created with console gamers in mind, the gaming sock is the first edition Active Gaming Footwear. Designed for indoor and in-arena use, it delivers seamless comfort, support and grip so gamers can adapt to different active gaming modes and game their best."

Disse sokkeaktige skoene koster 160 dollar, og kan kjøpes nå.