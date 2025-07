Pure Pool Pro sikter mot opprinnelig 8K/60 + strålesporing på PS5 Pro

Listen over konsollspill som faktisk bruker 8K på PlayStation 5 Pro er kort og lett å telle: Gran Turismo 7, F1 24, No Man's Sky, [Redacted] og The Callisto Protocol. Så når ny teknologi skyver den grensen, er det noe verdt å juble - og utvikleren Rockwater, studioet bak Pure Pool Pro, er veldig mye på det toget. Teamet sier at spillet vil kjøre i 8K, 60 bilder per sekund, med strålesporing på PS5 Pro uten å være avhengig av Sonys PSSR-oppskaleringsteknologi, senere i år. På standard PlayStation 5 vil taket i stedet være opp til 4K ved 120 bilder per sekund - noe som, la oss være ærlige, neppe er dårlig.

"Vi vet at dette høres ut som en høy påstand, men på grunn av at bassenget ligger fast rundt bordet, vår relativt lette, proprietære motor og vår innledende pre-alpha-testing før noen optimaliseringer, tror vi at det er oppnåelig."

Utover den blødende klarheten (for de heldige få med 8K-skjermer), har spillet som mål å levere ultrarealistisk fysikk og en rekke anerkjente regelsett: 8-Ball, 9-Ball, Blackball og Killer. Du vil også møte AI-motstandere med distinkte personligheter som tilpasser seg i sanntid rundt bordet, alt for å kunne tilby den mest autentiske digitale biljardopplevelsen noensinne.

Pure Pool Pro er planlagt lansert sent i 2025 på PC, PlayStation 5 og Xbox Series S|X, og det vil inkludere støtte for crossplay.