Purearts avduker utsøkt Ciri-statue i 1/2 skala for The Witcher-entusiaster

PureArts har avduket en imponerende 1/2-skala statue av Ciri fra The Witcher-serien, som er nesten fire meter høy og priset til $ 3000. Dette hyperdetaljerte samleobjektet har glassøyne, individuelt stanset syntetisk hår, silikonhud, klær i ekte skinn og metallvåpen, som gjenspeiler Ciri fra The Witcher 3.

Det er begrenset til bare 500 eksemplarer, og inkluderer en base av polyresin prydet med en Wild Hunt-rytters hodeplagg. Med en vekt på 14 kilo (20,5 kg med emballasje) er dette mesterverket et must-have for inkarnerte fans. PureArts tilbyr også en tilsvarende detaljert Geralt of Rivia-statue til $3,499. Fraktkostnadene kan komme opp i 300 dollar, så samlere bør være forberedt på investeringen.

Ciri av Cintra er over 1,5 meter høy og er et bilde på mot, styrke og eleganse. Hun trekker metallsverdet sitt fra skeden på ryggen, og Caranthirs hjelm ligger ved føttene hennes på en snøkledd base. Denne ½-skala statuen er omhyggelig utformet og håndmalt for å gi Ciri liv med individuelt stanset syntetisk hår, silikonhud, håndsydde klær, ekte lær og våpen og aksenter i metall. Begrenset til bare 500 eksemplarer, er dette det ultimate midtpunktet for The Witcher-samlingen din!