PureArts avslører lekker figur av Eivor fra Assassin's Creed Valhalla

Du ser på Annonser

Ubisoft har gitt PureArts lisensen til å lage offisielle Assassin's Creed Valhalla-figurer, som er rålekre, meget detaljerte, og veldig dyre. Denne 1/4-skala figuren av Assassin's Creed Valhallas protagonist Eivor lanseres i desember for $749 (for øyeblikket på salg for $674). Denne blir eksklusiv for USA, så om du vil ha den selv må du jobbe litt for å få tak i den, og det blir kun laget 2000 av denne.

Figuren kommer med to hoder som kan byttes ut, slik at du selv kan velge mellom kvinnelig eller mannlig Eivor. De som forhåndsbestiller figuren får med et Animus-terningssett gratis. Ta en titt på skjønnheten i traileren øverst og bildene nedenfor.