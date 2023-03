Puss in Boots: The Last Wishs regissør vil ikke regissere Kung Fu Panda 4

Shrek-serien så nylig litt av en gjenfødelse med suksessen til Puss in Boots: The Last Wish. En annen Dreamworks-serie som fansen har ønsket et gjensyn med, er Kung Fu Panda.

Ryktene begynte å florere på internett om at Joel Crawford, en av regissørene for Puss in Boots: The Last Wish, skulle jobbe med Kung Fu Panda 4. Selv om dette virker som en perfekt match, trampet Crawford ut alle håp om at disse ryktene var sanne.

"Jeg jobber ikke med Kung Fu Panda 4," Crawford sa ganske enkelt i et intervju med DiscussingFilm. "Det er ikke noe spesifikt vi jobber med for øyeblikket, men det er originaler som vi vil fortelle."

Selv om han kanskje ikke fortsetter Kung Fu Panda-serien, virker Crawford interessert i å utvide Shrek-universet. - Håpet vårt da vi lagde Puss in Boots: The Last Wish var å få publikum til å forelske seg i disse karakterene, og målet vårt var å fortsette å utvide Shrek-universet. Så vi vil gjerne fortsette å fortelle historier med disse karakterene og til og med nye karakterer i Shrek-universet.

Vil du se Kung Fu Panda 4?