Pusur har blitt moddet inn i Stray

Etter suksessen BlueTwelves katteeventyrspill Stray har sett siden det ble lansert for en uke siden, har fans vært ganske raske med å fikle med det. Den nyeste modden kommer fra Chris Rubino, som har bestemt seg for å putte Pusur inn i spillet, som betyr at du nå kan vandre rundt i cyberpunkgatene som den ikoniske oransje og svartstrpede katten.

Det skal sies at moden baserer seg på den animerte filmversjonen av Pusur og ikke tegnefilmversjonen, men dette endrer ikke det faktum at du tydelig kan se at det er ment å være Pusur.

Du kan selv finne modden på NexusMods om du har lyst til å utforske Strays verden som den lasagneelskende pusekatten.