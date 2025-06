Putin uttrykker bekymring for en mulig tredje verdenskrig

HQ

Siste nytt om Russland-Ukraina og Israel-Iran . Under en offentlig opptreden i St. Petersburg fredag innrømmet Russlands president Vladimir Putin at han var bekymret for det økende potensialet for en tredje verdenskrig.

"Det er urovekkende. Jeg snakker uten ironi, uten spøk. Selvfølgelig er det et stort konfliktpotensial, det vokser, og det er rett foran nesen vår, og det påvirker oss direkte," sa Russlands president Vladimir Putin.

Putin tok opp Russlands pågående krig i Ukraina, spenningene mellom Israel og Iran, og uttrykte bekymring for situasjonen rundt atomanleggene i Iran, der russiske eksperter er i ferd med å bygge to nye atomreaktorer for Iran.