Du ser på Annonser

SEGA har nettopp avslørt at PC-versjonen av deres kompetitive puzzlespill Puyo Puyu Tetris 2 kommer den 23. mars. Spillet ble originalt utgitt på PS4, PS5, Switch, Xbox One og Xbox Series den 8. desember, så ventetiden har ikke vært på langt nær like lang denne gangen for PC-versjonen som den var med det originale Puyo Puyo Tetris. Der måtte PC-spillerne nemlig vente nesten et helt år på å få bli med på moroa.