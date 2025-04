Puyo Puyo Tetris 2S viser sin første trailer for Nintendo Switch 2

Spenningen for øyeblikket har skyet synet vårt litt. Når vi mottar så mange nyheter om forskjellige videospill, glemmer vi alltid en som vi ønsker å fremheve. Med ankomsten av Nintendo Switch 2 har mange titler kunngjort sin ankomst til den nye konsollen, og Sega har benyttet anledningen til å kunngjøre Puyo Puyo Tetris 2S, en oppdatert versjon av Puyo Puyo Tetris.

Nyheten har kommet til oss via YouTube, hvor de har lastet opp en lanseringstrailer, som kunngjør den eksklusive ankomsten på Nintendo Switch 2 samme dag som konsollens utgivelse, 5. juni i år. Denne tittelen kombinerer Puyo Puyo og Tetris, med forskjellige nivåer og forskjellige regler for å nyte det.

De viktigste tilleggene er en lokal og online flerspillermodus med totalt 40 spillbare figurer, inkludert Sonic, med sine egne unike evner. Det er en "Puyo Tetris Doubles" -modus, for å konkurrere i to-mot-to-kamper med et enkelt brett for å kombinere i forskjellige kombinasjoner. Det er en Adventure-modus eller en modus for å konkurrere med andre spillere opp til fire spillere.

Tittelen vil koste £34.99/€39.99 og er allerede tilgjengelig for forhåndsbestilling på Nintendo eShop. Du kan se lanseringstraileren nedenfor.