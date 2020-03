Puzzle-eventyret I Am Dead annonsert

Utvikler Hollow Ponds og utgiver Annapurna Interactive avslørte deres neste spill i går. I Am Dead er et puzzle-eventyr hvor man spiller som museumkuratoren Morris Lupton som nylig har dødd. Spillere får navigere etterlivet sammen med Luptons hund Sparky, som er akkurat like død, og har som oppgave å redde deres hjem fra et vulkanutbrudd.

I spillet må man løse mysterier, hjelpe spøkelser og redde dagen, en gåte av gangen. Dette lanseres på PC via Steam og Switch senere i år. Ta en titt på annonseringstraileren nedenfor.