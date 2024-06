Q&A om Dragon Age: The Veilguard avslører at det finnes pasta i Thedas

HQ

Nylig holdt BioWare en Discord-utvikler Q & A der fansen kunne spørre hva de ville om det kommende Dragon Age: The Veilguard. Det fjerde hovedspillet Dragon Age har latt vente på seg lenge, og det er klart folk har spørsmål som brenner i hodene deres.

Eller i magen, virker det som. En person spurte frimodig om det fantes pasta og nudler i Dragon Age-verdenen Thedas, noe BioWares Matt Rhodes svarte på: "Jeg tar det som en sjanse til å nerde om worldbuilding."

"Du må virkelig ta i et tak for å skape noe veldig tilfredsstillende og spennende," fortsatte han. "Det kan være alt fra arkitektur og landskap til biomer og økosystemer, men også ting som kunst og kultur og kostymedesign, og mat. Denne gangen var det en av de mange tingene vi så nærmere på for å prøve å fange karakteren og følelsen av et sted, slik at det føles troverdig og levende."

"Så det er mitt veldig lange svar, for ja, jeg er sikker på at minst ett sted har pasta." Med det har vi fått bekreftet at Thedas faktisk vet hvordan man lager minst én type pasta. Vi får vente og se om det har en slags fantasy-vri når Dragon Age: The Veilguard lanseres senere i år.