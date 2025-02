Qatar truer med å trekke alle investeringer i Frankrike, inkludert PSG, etter at Nasser Al Khelaïfi ble "falskt tiltalt"

HQ

Qatar, landet i Midtøsten som i 2012 kjøpte den franske klubben Paris Saint-Germain i håp om å gjøre den til Europas beste fotballklubb (med Mbappé, Neymar, Messi...), har truet med å stoppe alle investeringer i Frankrike, inkludert PSG, etter at Nasser Al-Khelaïfi, PSGs president, ble anklaget for medvirkning til maktmisbruk og stemmekjøp av det franske rettsvesenet.

I morges meldte det franske nyhetsbyrået AFP at Al-Khelaïfi 5. februar ble tiltalt for "medvirkning til stemmekjøp og brudd på stemmefriheten" og "medvirkning til maktmisbruk til skade for SCA Lagardère". Den aktuelle avstemningen fant sted i 2018, da Qatar endret sine stemmer i en maktkamp innad i Lagardère-klubben, der president Arnaud Lagardère er mistenkt for bedrageri.

Ifølge RMC Sport har dette skapt "irritasjon" i Doha, og de truer med å få Qatar Investment Authority (QIA) til å trekke tilbake alle sine investeringer i Frankrike (inkludert Paris Saint-Germain og TV-kanalen beIN Sports). De beskriver det tilsynelatende som "rent misbruk".

"Qatarerne er lei av alle disse overgrepene. Falske tiltaler, utpressing, daglig kritikk, å skylde på andre for deres totale inkompetanse, alle problemene i Frankrike er deres feil, hver gang de prøver å hjelpe er det tilsynelatende for 'soft power', det er rent misbruk, og alle har fått nok", sier en kilde nær regjeringen til RMC.