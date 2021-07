Quake Champions feirer 25-årsjubileum med klassisk bane

2021 er virkelig et stort år for spilljubileer. I år feirer Sonic sitt 30-årsjubileum, Halo fyller 20 år, Donkey Kong fyller 40 år og The Legend of Zelda-serien blåser ut 35 lys på kaken. En annen spillserie som har en milepæl å feire i år er Quake som ble utgitt 22. juni 1996 og nylig fylte 25 år. For å feire dette har den seneste utgivelsen i serien, Quake Champions, fått en klassisk bane og flere retro-våpenskins.

Den klassiske banen er kjent om The Dark Room og var den sjette og siste deathmatch-banen i det originale Quake. Fans kommer sikkert til å kjenne på nostalgien ettersom banen har kantete og uraffinerte teksturer akkurat som det så ut i 1996. Gamle våpenskins tilbys dessuten for Tribolt, Super Nail Gun og Railgun og sammen med disse tilleggene har flere feilrettinger og forbedringer blitt gjort som en del av en omfattende sommeroppdatering.

Du kan lese mer om den nye oppdateringen her.