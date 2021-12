Quantic Dream bekrefter Star Wars Eclipse

Med spill som Heavy Rain, Beyond: Two Souls og senest Detroit: Become Human har Quantic Dream blitt kjent som et studio med stort fokus på historier vi påvirker og imponerende presentasjon. Alle disse tre byr på historier og universer David Cage og gjengen har laget helt selv, men det blir ikke tilfellet med deres neste spill.

Etter lang tid med rykter bekreftet Quantic Dream i natt at de lager Star Wars Eclipse. Her får vi spille som ulike figurer med unike egenskaper og historier under High Republic-eraen. Disse vil i kjent stil for studioet bli stilt ovenfor en rekke både vanskelige og lette valg som vil få konsekvenser både for dem selv, folk og skapninger rundt og galaksen generelt. Vi må nok vente en stund til for nærmere informasjon, for utviklerne bemerker at de fortsatt er i en veldig tidlig fase av utviklingen.