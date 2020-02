Quantic Dream forsikrer multiplatformspill med selvstendighet

Som sagt flere ganger før har Heavy Rain, Beyond: Two Souls og Detroit: Become Human gjort sitt for at Quantic Dream i hovedsak har blitt kjente som PlayStation-utviklere de siste årene. Det kunne dog virke som om denne tiden var forbi da studioet annonserte at NetEase hadde skaffet seg en del av aksjene deres og de overnevnte spillene også kom til PC. Nå vil nok multiplatformspekulasjonene ta fullstendig fyr.

I et nytt innlegg på nettsiden sin minner ikke bare Quantic Dream oss på at de vil feire 23 år i år, men avslører også at suksessen til Detroit: Become Human nå har gjort det mulig for dem å bli selvstendige. Dermed trenger de ikke nødvendigvis selskaper som Sony til å lage spill lenger, noe du kan være ganske sikker på at fremtidige spill fra selskapet vil komme på flere plattformer, samt la Quantic Dream utgi spill fra andre spennende utviklere.