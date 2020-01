Quantic Dream har "mange overraskelser" i 2020

Som du sikkert allerede vet, så jobber ikke Quantic Dream lenger på eksklusive spill til PlayStation, og ønsker fra nå av å eksperimentere med sjangere og systemer i kommende spill, som nå ankommer på flere plattformer. Men når får vi se deres første spill etter denne endringen?

Nylig utga regissøren bak studioets spill, David Cage, en tweet, hvor han sier at de har mange overraskelser for fansen i år.

"Ok, I'm late... but I wanted to say

HAPPY NEW YEAR!

I wish you the best for 2020.

2019 has been an amazing year for the studio.

2020 should be even more exciting! We have a lot of surprises to come for our fans, so stay tuned!

And in 2020 more than ever: be deviant!"

Hva håper du å se fra Quantic Dream?