Quantum Break og Control startet som Alan Wake 2

Med tanke på hvor mye skryt Remedy Entertainment får for lovende Alan Wake 2 ser ut i disse dager må man lure på hvordan en utgiver kan ha takket nei til dette utrolig flotte spillet, men som studioets kreativ leder, Sam Lake, fortalte Eurogamer ble ideene til en Alan Wake-oppfølger ble avslått flere ganger.

Lake nevner at Remedy faktisk pitchet ideen om et Alan Wake 2 med "live-action mini-episoder" til Microsoft, men at utgiveren avviste ideen fordi de mente at enspillerspill var "en saga blott". Som noen av dere sikkert forstår med den beskrivelsen var det likevel et par ting Xbox-skaperne syntes var interessante, så de takket ja til Quantum Break i stedet. Dermed var det egentlig bare Alan Wake de ikke var særlig ivrige på.

Alan Wake 2s regissør, Kyle Rowley, fortsetter med å si at Control ble til på samme måte som Quantum Break, og at det "startet som et Alan Wake 2-konsept".

Nå blir Alan Wake 2 altså en realitet, og det spillere får nyte det på både PC, PlayStation 5 og Xbox Series fra 17. oktober.